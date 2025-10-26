Usa-Cina dazi e TikTok | verso l' intesa che può cambiare tutto
Spiragli di un'intesa tra Usa e Cina sul tema dei dazi e su TikTok: in Malesia i due Paesi avrebbero raggiunto un “consenso preliminare” su entrambi i fronti. Per quanto riguarda il primo, l'indiscrezione è arrivata da uno dei principali negoziatori cinesi, presente a Kuala Lumpur, in vista del colloquio fra il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping. “La Cina e gli Stati Uniti hanno esaminato in modo costruttivo soluzioni adeguate alle questioni che preoccupano entrambe le parti, giungendo a un consenso preliminare", ha detto Li Chenggang, rappresentante cinese per il commercio internazionale e viceministro del commercio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La minaccia dei dazi al 100% contro la Cina è “esclusa”. Lo ha annunciato il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent dopo due giorni di negoziati in Malesia, in vista dell’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping previsto per la prossima settimana. Seco - facebook.com Vai su Facebook
Continua lo scontro sui dazi tra Usa e Cina dopo l'irritazione del segretario al Tesoro Scott Bessent che ha dato dello 'squilibrato' all'alto diplomatico cinese Li Chenggang. Franco Bruni (@ispionline ): "Faccio il tifo per i cinesi, è possibile avere un rapporto cost - X Vai su X
Usa-Cina, accordo su terre rare, soia e TikTok. Bessent annuncia l’intesa prima del vertice Trump-Xi - Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent annuncia un’intesa con la Cina su terre rare, soia e TikTok. Lo riporta firstonline.info
Usa-Cina, Bessent: "Accordo su vendita TikTok, terre rare e soia" - (LaPresse) La minaccia di dazi al 100% sulla Cina è stata "esclusa" dopo i colloqui commerciali con le controparti cinesi. Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Usa-Cina, Bessent: 'Accordo su terre rare e soia'. Esclusi i dazi al 100% per Pechino - Trump arrivato in Malesia, firmata la pace Thailandia- Secondo ansa.it