Usa-Cina dazi e TikTok | verso l' intesa che può cambiare tutto

Spiragli di un'intesa tra Usa e Cina sul tema dei dazi e su TikTok: in Malesia i due Paesi avrebbero raggiunto un “consenso preliminare” su entrambi i fronti. Per quanto riguarda il primo, l'indiscrezione è arrivata da uno dei principali negoziatori cinesi, presente a Kuala Lumpur, in vista del colloquio fra il presidente americano  Donald Trump e l'omologo cinese  Xi Jinping. “La Cina e gli Stati Uniti hanno esaminato in modo costruttivo soluzioni adeguate alle questioni che preoccupano entrambe le parti, giungendo a un consenso preliminare", ha detto  Li Chenggang, rappresentante cinese per il commercio internazionale e viceministro del commercio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

