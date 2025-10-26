Usa-Cina accordo sui dazi Giovedì l’incontro fra Xi e Trump

Roma, 26 ottobre 2025 – Si avvicina l’ora delle strette di mano e degli annunci con sorrisi smaltati. Stati Uniti e Cina possono fingere di andare di nuovo d’accordo. Dai dazi alle terre rare, dalla soia al fentanyl, per finire a TikTok. E aspettando l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping (quello ipotizzato e saltato, e solo ora inequivocabilmente in agenda per giovedì a Busan in Corea del Sud), media e web già anticipano la distensione in corso. Grazie al “sostanziale” accordo quadro perfezionato in due giorni di trattative serrate dal segretario del Tesoro Scott Bessent, la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina sarà estesa al di là dell’attuale scadenza del 10 novembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa-Cina, accordo sui dazi. Giovedì l’incontro fra Xi e Trump

