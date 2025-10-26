Usa-Cina accordo sui dazi Giovedì l’incontro fra Xi e Trump

Quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 ottobre 2025 –  Si avvicina l’ora delle strette di mano e degli annunci con sorrisi smaltati. Stati Uniti e Cina possono fingere di andare di nuovo d’accordo. Dai dazi alle terre rare, dalla soia al fentanyl, per finire a TikTok. E aspettando l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping (quello ipotizzato e saltato, e solo ora inequivocabilmente in agenda per giovedì a Busan in Corea del Sud), media e web già anticipano la distensione in corso. Grazie al “sostanziale” accordo quadro perfezionato in due giorni di trattative serrate dal segretario del Tesoro Scott Bessent, la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina sarà estesa al di là dell’attuale scadenza del 10 novembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

usa cina accordo sui dazi gioved236 l8217incontro fra xi e trump

© Quotidiano.net - Usa-Cina, accordo sui dazi. Giovedì l’incontro fra Xi e Trump

Scopri altri approfondimenti

usa cina accordo daziTerre rare, fentanyl, TikTok: disgelo Usa-Cina, stop ai dazi - Giovedì Trump vede Xi per la firma ... Lo riporta corriere.it

usa cina accordo daziUsa e Cina, accordo su terre rare, soia e TikTok. Bessent: stop dazi 100% a Pechino - Stati Uniti e Cina si preparano a «finalizzare i dettagli» di un accordo commerciale prima dell'attesissimo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Riporta ilmattino.it

usa cina accordo daziDazi, accordo preliminare tra Usa e Cina in vista dell’incontro Trump-Xi - In Malesia i team negoziali di Cina e Stati Uniti hanno trovato un accordo di massima su dazi e commercio. Segnala panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Cina Accordo Dazi