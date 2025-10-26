Uomo sconosciuto trovato in una pozza di sangue in strada | mistero a Prato si indaga per tentato omicidio

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento ignota l'identità dell’aggredito. Per gli inquirenti non c’è dubbio che sia stato vittima di una brutale aggressione e per questo si indaga per tentato omicidio. L'uomo lotta tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

