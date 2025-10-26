Uomo morto ritrovato sui binari vicino alla stazione di Viareggio | si tratta di un senzatetto di Palermo

Palermotoday.it | 26 ott 2025

Il corpo di un uomo senza vita è stato ritrovato stamattina sui binari ferroviari a circa cento metri dalla stazione di Viareggio. A dare l’allarme è stata una cittadina che, notando la sagoma lungo la linea, ha immediatamente chiamato i soccorsi.Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

