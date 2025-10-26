Uno strumento di Gemini aiuterà la vostra creatività per le presentazioni

Lo strumento Canvas nell'app Gemini è ora in grado di trasformare istantaneamente un file caricato dall'utente in una presentazione completa

