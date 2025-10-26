Uno speciale laboratorio per adolescenti | cocktail no alcol nel progetto Strada

Lecceprima.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Si è svolto nella giornata di ieri, a Lecce, uno speciale evento di pedagogia di strada nell’ambito del progetto Strada (Sviluppo del territorio e di reti e azioni di accompagnamento), progetto selezionato da ‘Con i bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

