Unione italiana ciechi alla Regione Sicilia il premio Louis Braille

Agrigentonotizie.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato assegnato alla Regione Sicilia il premio Louis Braille per il 2025. Il riconoscimento è stato ritirato questa mattina dal presidente Renato Schifani, nel corso di una cerimonia che ha chiuso i lavori del 26° congresso dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Ets-Aps, in corso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

