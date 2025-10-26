Un' invasione pacifica di cultura e grandi pagine della letteratura | grande successo per Classici in città 2025

Chietitoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 200 persone hanno invaso il centro di Chieti, nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre, per rispondere alla chiamata pubblica di Classici in città 2025. All'indomani della manifestazione, gli organizzatori “ringraziano i cittadini che hanno risposto alla Chiamata Pubblica, gli studenti e i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

