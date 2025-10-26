Unifil denuncia | Attaccata da Israele nostra pattuglia in Libano Nessun ferito né danni

Le notizie di domenica 26 ottobre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Netanyahu: «Avremo il veto sui membri della forza di sicurezza Gaza». Hamas: «Se l'occupazione finirà consegneremo armi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Unifil denuncia: «Attaccata da Israele nostra pattuglia in Libano». Nessun ferito né danni

