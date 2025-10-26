Unifil | Attacco Idf su caschi blu in Libano nessun ferito

(Adnkronos) – Le forze di difesa israeliane ''con un carro armato hanno sparato" oggi, domenica 26 ottobre, "contro i caschi blu'' nel sud del Libano. A denunciarlo è l'Unifil con un post su X in cui si precisa che "fortunatamente l'attacco non ha causato né feriti né danni".  L'Unifil sottolinea che ''queste azioni delle Forze . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

