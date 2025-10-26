Un’amicizia da Formula 1 Licciana si lega a Brisighella

Più che un semplice scambio culturale, quello che si è creato tra le amministrazioni comunali di Licciana Nardi e Brisighella (Emilia Romagna) è una vera e propria amicizia, nata grazie a un curioso filo rosso. Si tratta di Oscar Piastri, giovane talento della Formula 1. Proprio il pilota australiano, lo scorso 14 maggio, ha ricevuto a Brisighella il prestigioso Trofeo Bandini, riconoscimento che da ben 32 anni premia i protagonisti più promettenti del panorama automobilistico internazionale, in memoria del pilota Lorenzo Bandini, scomparso tragicamente durante il Gran Premio di Montecarlo del 1967. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un’amicizia... da Formula 1. Licciana si lega a Brisighella

