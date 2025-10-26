Una spaccata e due furti in un' ora | ladro forzuto carica vasetti di funghi e champagne nello zaino e riparte in bici

Sfondate le vetrine dell’Enodolceria di piazza Statuto a Torino poi, per due volte in un’ora, razziate del prezioso contenuto: miele da 140 euro a vasetto, champagne, liquori e funghi porcini. “In vetrina c’erano i prodotti più belli che abbiamo”, spiegano i titolari a Torinotoday. Ma era esposta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

