Una settimana fa la tragedia nel parcheggio Inquirenti al lavoro per chiudere il cerchio
Una settimana fa il delitto di Hekuran Cumani, ucciso da una coltellata al cuore durante una rissa tra due gruppi di ragazzi, quelli di Fabriano, tra cui il 23enne, e quelli di Perugia. Una lite nata nei pressi del locale, il 100Dieci, dove entrambi i gruppi erano stati e dove qualcosa dovrebbe essere successo. Un insulto, sembra un riferimento calcistico, un “Forza Marocco” che ha acceso gli animi, tanto da far spuntare i coltelli, quando i ragazzi marchigiani, secondo quanto ricostruito e raccontato da alcuni testimoni indiretti, stavano per risalire in auto con l’intenzioni di andare a fare colazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
