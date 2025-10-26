Una nave container cinese ha compiuto il primo viaggio commerciale diretto verso l’Europa attraverso l’Artico
La Cina ha annunciato di aver aperto di nuova rotta commerciale, la prima a legare direttamente la Repubblica Popolare all’ Europa passando per la cosiddetta rotta artica. La Istanbul bridge, una nave container cinese, è approdata lunedì 13 ottobre al porto inglese di Felixstow dopo soli 20 giorni di viaggio, partendo dal porto di cinese di Ningbo e passando attraverso lo stretto di Bering, per poi costeggiare la Siberia fino al territorio europeo. Ha poi concluso il suo viaggio nel porto polacco di Gdansk, dopo 26 giorni di navigazione. Il viaggio della Istanbul Bridge è importante non solo per aver ridotto significativamente i tempi richiesti dalle rotte tradizionali (40 giorni attraverso il Canale di Suez, circa 50 doppiando il Capo di Buona Speranza), ma anche perché è stato il primo viaggio commerciale, passante per il Mare Artico, a collegare direttamente Cina e Europa, senza approdare in Russia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
