Una folle gara in mezzo al traffico così Roma diventa un circuito
L’ennesima corsa clandestina a scommessa o sfida sui social l’ipotesi più accreditata anche per l’incidente mortale di venerdì sera sulla Cristoforo Colombo in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Argomenti simili trattati di recente
Incidente choc: muore Beatrice, 20 anni. La folle gara clandestina e lo schianto #roma #25ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Tragico scontro sulla Cristoforo Colombo, a Roma. Vittima una ragazza di 20 anni. Tra le ipotesi una folle gara tra auto. ? - X Vai su X
Folle gara di velocità a Roma, una ventenne muore travolta in auto - La vita di Beatrice Bellucci, vent'anni compiuti a marzo, si è interrotta proprio contro quel pino, sullo spartitraffico, dopo che la Mini Cooper su cui viaggiava insieme a un'amica è stata travolta ... ansa.it scrive
Roma: folle gara di velocità su via Cristoforo Colombo, scontro fra auto, una ventenne morta e tre feriti - Beatrice Bellucci, 20 anni, era la passeggera di una macchina travolta da una delle vetture che andavano ben oltre i limiti di velocità. roma.corriere.it scrive
Folle gara di velocità a Roma, un'auto ne travolge un'altra: morta una 20enne - Morta Beatrice Bellucci, che viaggiava con un'amica su via Cristoforo Colombo ... Riporta msn.com