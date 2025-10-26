Una famiglia sottosopra | recensione della commedia magica con Valentina Lodovini e Luca Argentero – Alice nella Città

Presentato come film di chiusura nella sezione Panorama di Alice nella Città, Una Famiglia Sottosopra segna il ritorno alla regia di Alessandro Genovesi, autore che conosce bene i meccanismi della commedia italiana contemporanea. Prodotto da Sonia Rovai per Wildside (società del gruppo Fremantle) in coproduzione con Sony Pictures International Productions, e distribuito da Eagle Pictures, il film arriverà nelle sale italiane il 6 novembre 2025. Con un cast che riunisce Luca Argentero, Valentina Lodovini, Licia Maglietta, Chiara Pasquali, Carlo Alberto Matterazzo e Martina Bernocchi, Una Famiglia Sottosopra sceglie di affrontare il tema – ormai classico – dello scambio di corpi, ma lo fa con un tono leggero, ritmato e con una coralità che riesce a dare nuova linfa a un meccanismo narrativo già conosciuto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it