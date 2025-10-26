Al cinema Eden oggi quattro proposte: Bugonia di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone (foto) e Jesse Plemons perfetti nel ruolo (16, 18.15 e 21) e La vita va così, il film ambientato in Sardegna di Riccardo Milani, con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio (16, 18.15 e 21); After the hunt - Dopo la caccia, l’ultima regia di Luca Guadagnino con Julia Roberts e Andrew Garfield, un thriller filosofico ed elegante, che apre una discussione sulle derive più rigide dell’etica contemporanea (18 e 20.45) e Per te di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo (alle 16). Al Terminale alle 10.30 il consueto appuntamento con Cinefilante: per i bambini Cartoni paurosini, al termine un laboratorio creativo; in via Carbonaia c’è anche Springsteen di Scott Cooper con Jeremy Allen White e Jeremy Strong, racconta di Nebraska: inciso da Bruce con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, lo ha trasformato da giovane musicista a superstar mondiale (16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una domenica al cinema, tante proposte