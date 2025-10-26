Una delegazione francese in visita a Vaprio a caccia di idee per una mostra su Leonardo

Sulle tracce di Leonardo. Trasferta sull’ Adda per la delegazione francese del Castello del Clos Lucé, ultima dimora del grande genio, nella città di Amboise. I luoghi leonardeschi di casa saranno protagonisti della mostra che si terrà proprio nel castello nel corso del 2026. Il vicepresidente del Parco Adda Nord, Ignazio Ravasi, ha accompagnato nel tour il gruppo arrivato dalla Francia. L’attenzione si è concentrata sugli sfondi delle opere più celebri del Maestro che soggiornò a Vaprio d’Adda per ben sei anni, all’inizio del Cinquecento, nella villa di un suo allievo: Francesco Melzi d’Eril, al quale lasciò in eredità molti dei suoi disegni, nonché dei suoi documenti e dei suoi scritti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

