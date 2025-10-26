Un sogno che diventa realtà | il campione Marco Daza apre una scuola di pole dance
Un sogno che diventa realtà. Marco Daza ha inaugurato la propria scuola di pole dance in via Gandhi 28. “Sono arrivato in Italia dieci anni fa e la mia passione per questa disciplina mi ha spinto ad aprire la mia scuola proprio a Forli - racconta -. In questi 10 anni ho creato insieme a tante. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
