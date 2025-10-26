Montecatini Terme, 26 ottobre 2025 – Per quasi settant’anni è stato un punto di riferimento nell’ambito del commercio di prodotti legati all’elettronica, agli impianti per la diffusione della musica, e la vendita di dischi e audiocassette. Il negozio Zanni, aperto dal 1958 all’angolo tra corso Roma e via Gioberti, cessa definitivamente l’attività, dopo aver rappresentato una eccellenza della città nel suo settore commerciale. La chiusura è fissata per l’8 dicembre. Pierluigi Zanni, lo storico titolare, oggi novantenne, aveva iniziato la sua attività di elettricista poco tempo prima in viale Amendola, occupandosi anche di riparazioni di elettrodomestici, radio e televisioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un simbolo per 70 anni, il negozio Zanni cessa definitivamente l’attività