Il destino di Arezzo è forgiato non solo nella fertilità della sua terra agricola, ma anche nel luccichio prezioso dell'oreficeria, cuore pulsante di un'economia rurale che ha saputo evolversi e conquistare il mondo. Questo successo è un racconto di artigianalità, crisi cicliche e rinascite, grazie a un'incredibile capacità di adattamento. Tutto comincia quasi un secolo fa, nel 1926, con la nascita della Gori&Zucchi, l'impresa che in seguito diventerà la celebre Unoaerre. Questa azienda pioniera, e ancor oggi leader del distretto, accese la scintilla dell'oreficeria moderna. Per molti anni, la produzione è rimasta in mano a poche grandi imprese, ma il vero boom arrivò nel secondo Dopoguerra, quando la provincia passò da un'economia tipicamente agricola a un centro industriale.

Un secolo di sfide e rinascite oltre le crisi. L'oro dalla Gori&Zucchi alle 1200 imprese