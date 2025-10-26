M ichela Murgia mi manca, ci manca. Non sono la sola che si ritrova a pensare “Chissa? cosa direbbe in questo frangente politico?”. Avrebbe trovato sicuramente le parole giuste, quelle che ci mancano ormai da piu? di due anni. Choi Soon-hwa, la modella di 81 anni che ha sfidato le convenzioni a Miss Universo Corea X Leggi anche › Premio letterario iO Donna “Eroine d’Oggi” 2025, i libri selezionati dalle libraie Provo nostalgia della sua intelligenza esuberante e di quella capacita? chirurgica di anatomizzare la contemporaneita?, ma soprattutto ho nostalgia della sua leggerezza. Michela possedeva quella dote che io considero la piu? alta qualita? per un essere umano, ovvero la capacita? di essere profonda e leggera allo stesso tempo, un mix insuperabile che rendeva ogni conversazione eccitante, capace di sconfiggere all’istante noia e retorica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un romanzo ambientato in Corea, dove la bellezza e? la chiave del successo