Un ritrovato Alexander Zverev | concreto terzo incomodo alle ATP Finals?

Nel cammino di uno sportivo l’idea della sconfitta è sempre quella meno piacevole da dover accettare. Esistono però determinate circostanze in cui la prestazione offre indicazioni molto più importanti al di là del mero risultato. L’odierna battuta d’arresto nella finale del torneo ATP 500 di Vienna rilancia in maniera autorevole le quotazioni di Alexander Zverev e lo rende un candidato credibile in vista delle prossime ATP Finals. Il tedesco, dopo aver vissuto mesi difficili nei quali i risultati hanno stentato ad arrivare e la fiducia nei propri mezzi ha probabilmente vacillato, ha affrontato il numero 2 del mondo a viso aperto, lo ha messo più volte in difficoltà e ha ceduto il passo solo al termine di una battaglia senza esclusione di colpi che ha sfiorato le due ore e mezza di durata. 🔗 Leggi su Oasport.it

