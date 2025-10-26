Un Ritorno al Paradiso | Flash Mob a Soccavo per Omaggiare l’Eterno Diego Armando Maradona

2anews.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo evento non è solo un omaggio, è un pellegrinaggio del cuore, un modo per riscoprire quel filo indissolubile che legava Maradona al Napoli e a Napoli. Il cuore di Napoli torna a pulsare forte, in un moto di amore e nostalgia che travalica il tempo. Giovedì 30 ottobre, a partire dalle ore 16:30, la . 🔗 Leggi su 2anews.it

un ritorno al paradiso flash mob a soccavo per omaggiare l8217eterno diego armando maradona

© 2anews.it - Un Ritorno al “Paradiso”: Flash Mob a Soccavo per Omaggiare l’Eterno Diego Armando Maradona

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il ritorno di Tommaso Paradiso - Tommaso Paradiso ritorna dal vivo con un attesissimo tour nei palazzetti in programma ad aprile 2026 , e nuova musica con il singolo “Lasciamene un po’” . Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ritorno Paradiso Flash Mob