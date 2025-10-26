Un ragazzo di 18 anni è stato aggredito in zona Triennale a Milano | è in prognosi riservata è gravissimo

Questa notte, a Milano, un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato. Le sue condizioni sono gravissime e la sua prognosi è riservata. Gli agenti della Questura sono alla ricerca degli aggressori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

