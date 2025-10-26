Un Professore 3 | Nicolas Maupas e Damiano Gavino raccontano la nuova stagione a Il Festival dello Spettacolo

Un Professore 3 sta per arrivare. Dal prossimo 20 novembre 2025 la nuova stagione della fiction con Alessandro Gassmann sbarcherà su Rai1 e sono tante le novità e le sfide in arrivo. Nicolas Maupas e Damiano Gavino, alias Simone e Manuel ne hanno parlato a Il Festival dello Spettacolo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Un Professore 3: Nicolas Maupas e Damiano Gavino raccontano la nuova stagione a Il Festival dello Spettacolo

