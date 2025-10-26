Un Posto al Sole | Vinicio smascherato Marina pronta a tutto
Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina affronta Vinicio, Gennaro medita vendetta, Eduardo crolla. Una settimana carica di tensione a Napoli. Napoli è una polveriera pronta a esplodere. Dal 27 al 31 ottobre, Un Posto al Sole accelera e non lascia scampo. Ogni episodio è un pugno allo stomaco. Roberto Ferri dice no. Nessun patteggiamento. Nessun compromesso. Ma la sua scelta ha un prezzo. Marina non lo sostiene più, e qualcosa si rompe. La tensione si taglia con il coltello. Occhi negli occhi, le parole diventano lame. Intanto Gennaro Gagliotti sorride, ma dentro implode. C’è un segreto che lo corrode. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
