Un Posto al Sole anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025 | Roberto rifiuta il patteggiamento?

Cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 27 al 31 ottobre? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto rinuncia al patteggiamento?. Roberto rifiuta categoricamente il patteggiamento, e questa sua decisione potrebbe scatenare un confronto duro anche con Marina. Nel frattempo Gennaro Gagliotti deve fare i conti con una rivelazione imprevista. Gagliotti è però determinato nel tenere nascosti i suoi problemi di salute, e continua a fare finta di nulla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

