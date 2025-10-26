Un pomeriggio spaventoso dedicato ai bambini nel centro di Fara Filiorum Petri

Chietitoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio di festa e paura, venerdì 31 pomeriggio, nel centro di Fara Filiorum Petri, in occasione di Halloween, con un evento gratuito dedicato ai bambini. Si inizia alle 16.30 con una merenda con delitto: i piccoli investigatori (a partire dai 7 anni) saranno chiamati a risolvere un mistero. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

pomeriggio spaventoso dedicato bambiniUn pomeriggio spaventoso dedicato ai bambini nel centro di Fara Filiorum Petri - Un pomeriggio di festa e paura, venerdì 31 pomeriggio, nel centro di Fara Filiorum Petri, in occasione di Halloween, con un evento gratuito dedicato ai bambini. Lo riporta chietitoday.it

pomeriggio spaventoso dedicato bambiniHappy Halloween a Monvalle: pomeriggio da brividi per i più piccoli - Martedì 31 ottobre il Centro Sociale “Lago Azzurro” si trasforma in un regno magico per bambini dai 3 ai 5 anni: yoga mostruoso, storie animate, pozioni stregate e il classico dolcetto e scherzetto pe ... varesenews.it scrive

Favole in carcere: un pomeriggio speciale per i padri detenuti e i loro bambini - ” Così dice spaventato l’animaletto del bosco che mai ha visto un ... Riporta orvietosi.it

Cerca Video su questo argomento: Pomeriggio Spaventoso Dedicato Bambini