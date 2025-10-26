Un pomeriggio spaventoso dedicato ai bambini nel centro di Fara Filiorum Petri
Un pomeriggio di festa e paura, venerdì 31 pomeriggio, nel centro di Fara Filiorum Petri, in occasione di Halloween, con un evento gratuito dedicato ai bambini. Si inizia alle 16.30 con una merenda con delitto: i piccoli investigatori (a partire dai 7 anni) saranno chiamati a risolvere un mistero. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
