Un paese senza Internet per 4 giorni colpa di una volpe

Leccotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per quattro giorni i residenti di Caponago, comune della Brianza a pochi chilometri dalla provincia di Lecco, sono rimasti senza rete internet. Un incubo per commercianti, impiegati, ma anche per chi lavorava in smart working. Per alcuni giorni erano state sospese anche le attività del punto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

