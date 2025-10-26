Un nuovo forno green | l' azienda casertana sbanca all' Host di Milano

Casertanews.it | 26 ott 2025

Un successo di pubblico e di contenuti ha accompagnato la presentazione del nuovo forno Fazzone-Leaf Oven nel corso di HOST Milano 2025, la più importante fiera internazionale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza. Migliaia di visitatori hanno affollato lo stand Fazzone-Leaf. 🔗 Leggi su Casertanews.it

