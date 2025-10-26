Le azzurre Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi chiudono al quinto posto l’Elite 16 di Cape Town, confermando ancora una volta la loro costanza di rendimento nel circuito mondiale. Per la coppia italiana, allenata da Caterina De Marinis, si tratta del sesto quinto posto stagionale, un piazzamento che testimonia il valore e la continuità di una squadra ormai stabilmente nel gruppo d’élite internazionale, che l’acuto finora lo ha avuto ad Amburgo con la vittoria storica. Nel round of 12, le azzurre hanno superato senza esitazioni le statunitensi Van GunstFerch 21 con un netto 2-0 (21-13, 21-11), imponendo sin dall’avvio il proprio ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Un muro olandese ferma le azzurre: Gottardi e Orsi Toth quinte nell’Elite 16 di Cape Town