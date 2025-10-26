un mix di arte e tradizione sala comunale si cambia

Arte e tradizione, via al concorso per decorare la Sala di Rappresentanza del municipio, dedicata agli eventi. Al vincitore, la giunta consegnerà un premio di 2mila euro. L’obiettivo è raccogliere progetti e proposte artistiche per rifare il look a uno degli ambienti più utilizzati del Comune fra eventi istituzionali, matrimoni civili e incontri promossi dalle associazioni della città. Il tema della selezione è “ Immagini storiche e tradizionali di Concorezzo ”. I partecipanti sono invitati a proporre progetti per completare l’allestimento e decorare le pareti della sala, ispirandosi alla storia, alle feste popolari e ai luoghi simbolici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

