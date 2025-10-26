un milione per i cimiteri lavori su mura e cappelle

Mura perimetrali dei cimiteri da consolidare per evitare futuri crolli. E restauri di antiche cappelle soprattutto nei cimiteri del forese. La ricorrenza dei defunti si avvicina, mentre il Comune di Rimini parte con una sequela di interventi in vari camposanti per un valore che supera il milione di euro. Al cimitero di San Lorenzo in Correggiano sono partiti i lavori di restauro e consolidamento delle mura di cinta. L’investimento supera i 472mila euro. L’appalto, affidato alla ditta Euroscavi snc di Falcone e Figlio, prevede il consolidamento delle mura, il rafforzamento dei colombari sul lato monte e il restauro della cappellina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

