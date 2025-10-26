Un milione per i cimiteri Lavori su mura e cappelle
Mura perimetrali dei cimiteri da consolidare per evitare futuri crolli. E restauri di antiche cappelle soprattutto nei cimiteri del forese. La ricorrenza dei defunti si avvicina, mentre il Comune di Rimini parte con una sequela di interventi in vari camposanti per un valore che supera il milione di euro. Al cimitero di San Lorenzo in Correggiano sono partiti i lavori di restauro e consolidamento delle mura di cinta. L’investimento supera i 472mila euro. L’appalto, affidato alla ditta Euroscavi snc di Falcone e Figlio, prevede il consolidamento delle mura, il rafforzamento dei colombari sul lato monte e il restauro della cappellina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
RTP Messina. . A una settimana dal fine settimana in cui vengono ricordati i defunti, la macchina organizzativa del Comune è all'opera per poter mettere nelle condizioni migliori i 17 cimiteri cittadini. Allungato l'orario di apertura. Novità per le navette al Gran C - facebook.com Vai su Facebook
Restauri e adeguamento: interventi per oltre un milione sui cimiteri di Rimini - L'Amministrazione Comunale di Rimini presenta il quadro degli interventi in corso e in partenza nei cimiteri cittadini, per un investimento complessivo di oltre un milione di euro. Lo riporta msn.com
Rimini, edilizia cimiteriale: al via interventi per oltre un milione di euro - Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale di Rimini nella cura e nel rispetto dei cimiteri cittadini e delle frazioni, luoghi dal profondo ... Lo riporta corriereromagna.it
Cimitero in sicurezza . Finalmente partono i lavori. Stanziato un milione - Dopo mesi di attesa, con segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, il Comune ha potuto dare avvio all’intervento ... Segnala lanazione.it