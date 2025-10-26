Un libro fotografico su immagini ritrovate
Un libro e un film per la Mediateca Digitale della Maremma in Chiasso delle Monache a Grosseto. Oggi alle 18 verrà presentato il libro fotografico " Non si sevizia un paperino. Le foto ritrovate ". Il progetto, riguardante le foto inedite dal set di Biagio Salcuni, è curato da Shyla N. e Michele Bisceglia con la collaborazione di Simone Scafidi. Il libro viene presentato da Franco Salcuni e Michele Bisceglia. Sul set del film del capolavoro di Lucio Fulci si muoveva nel 1972 Biagio Salcuni, maestro elementare con una Lubitel e uno sguardo unico. Cinquant’anni dopo, grazie a suo nipote Michele Bisceglia, riemergono 84 negativi: graffiati, segnati, ma vivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
