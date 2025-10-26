Un grave errore Studente arrestato per colpa dell’intelligenza artificiale Cosa è successo
Aveva appena finito l’allenamento coi compagni quando ha visto una squadra di agenti correre verso di lui con le armi spianate. In pochi secondi il ragazzo è stato immobilizzato, fatto inginocchiare e ammanettato. Lo zaino è stato perquisito davanti a compagni e personale: dentro, solo un pacchetto di patatine. Un imprevisto surreale nato da un errore tecnologico che ha trasformato uno snack in una presunta pistola, scatenando l’intervento della polizia. A finire nel mirino non è stato uno studente della Kenwood High School in Baltimore County ( Maryland ). Il software della scuola ha scambiato un sacchetto di patatine per un’arma e ha fatto partire l’alert. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
