un grande smailagic trascina la virtus che schianta la dinamo sassari

Bologna, 25 ottobre 2025 – La Virtus torna a sorridere anche in campionato battendo 90-71 la Dinamo Sassari al termine di una sfida inizialmente giocata a strappi dalle due squadre, con break e controbreak e che ha visto la Virtus, prendere in mano il confronto in maniera definitiva nella seconda frazione di gioco grazie all’eccellente prestazione di Smailagic, ben supportato da Morgan, Aston Jr, dal solito Pajola, ma anche di un ritrovato Diouf. Per una sera Edwards, fa il comprimario, non forzando al tiro, ma sfornando assist e suggerimenti per i compagni. Dopo la splendida vittoria con il Panathinaikos, i bianconeri si regalano e regalano al proprio pubblico un bel successo anche in campionato, cancellando definitivamente il ko della scorsa settimana con Cremona e riprendendo la propria corsa non sono in Eurolega, ma anche in serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

