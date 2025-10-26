Un eloquente tramonto
VEGLIE – Lo scatto del nostro lettore Gianni Macavero, accompagnato dal seguente messaggio: “A Veglie, nel cuore del Salento, il cielo a ottobre si accende di rosso fuoco, come se il tramonto volesse raccontare segreti antichi della terra”.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
