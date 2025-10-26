Un compleanno che profuma di mare | Celebrazione per la Dieta Mediterranea a Pollica

Nel cuore del Cilento, un abbraccio collettivo si prepara a unirci tutti attorno a una tavola ricca di sapori e storie. Dal 14 al 16 novembre, il Comune di Pollica celebra un anniversario che ha lasciato un segno indelebile nella nostra cultura: i 15 anni dal riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Un compleanno che profuma di mare: Celebrazione per la Dieta Mediterranea a Pollica

Contenuti che potrebbero interessarti

Un compleanno che profuma di mare, di olio buono e di comunità, celebrato a tavola, insieme, tra musica, sapori e racconti che parlano di identità e futuro. Il Comune di Pollica si prepara a celebrare un anniversario speciale: 15 anni dal riconoscimento UNES - facebook.com Vai su Facebook

“Buon Compleanno Dieta Mediterranea”: Pollica celebra i 15 anni del patrimonio Unesco - Un compleanno che profuma di mare, di olio buono e di comunità, celebrato a tavola, insieme, tra musica, sapori e racconti che parlano di identità e futuro. Scrive ilmattino.it

"Buon compleanno Dieta Mediterranea": tre giorni di musica, sapori e performance artistiche - Un compleanno che profuma di mare, di olio buono e di comunità, celebrato a tavola, insieme, tra musica, sapori e racconti che parlano di identità e futuro. Secondo salernotoday.it

Castellammare, ecco il mare ritrovato: una festa per il primo compleanno - Il mare fruibile è stato il primo tassello, poi dal 5 agosto 2024 la città ha recuperato gradualmente il ... Da ilmattino.it