Un Brugnami fantastico sfiora l' impresa e chiude a 17 millesimi dal bronzo nel volteggio ai Mondiali di Giacarta
Con due salti da 5.2 di difficoltà l’azzurro Tommaso Brugnami sfiora di diciassette millesimi la medaglia di bronzo ai Mondiali di Giacarta. Il diciottenne di Ascoli Piceno, neo senior e alla sua prima partecipazione in una rassegna iridata, apre la final eight al volteggio con uno Yurchenko con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Da “Piumino” a Fantastico 4° Tommaso Brugnami chiude quarto al volteggio mondiale di Giacarta, a soli 17 millesimi dal podio. Futuro assicurato $GinnasticaArtistica $Brugnami $Mondiali - X Vai su X
A 17 MILLESIMI DAL BRONZO Che spettacolo Tommaso Brugnami a Giacarta! Sfiorare il podio mondiale a 19 anni, dopo una finale di volteggio semplicemente pazzesca. Un ginnasta di puro talento! Il futuro è tuo, Tommy! #ItaliaTeam Federazione - facebook.com Vai su Facebook