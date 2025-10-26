Un Brugnami fantastico sfiora l' impresa e chiude a 17 millesimi dal bronzo nel volteggio ai Mondiali di Giacarta

Con due salti da 5.2 di difficoltà l’azzurro Tommaso Brugnami sfiora di diciassette millesimi la medaglia di bronzo ai Mondiali di Giacarta. Il diciottenne di Ascoli Piceno, neo senior e alla sua prima partecipazione in una rassegna iridata, apre la final eight al volteggio con uno Yurchenko con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

