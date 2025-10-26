Umbria Civica lancia la Casa Civica Italia | il civismo umbro punta a un progetto nazionale schierato col centrodestra

Perugiatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un congresso, un nuovo segretario e un progetto ambizioso che guarda ben oltre i confini regionali. Nilo Arcudi è stato eletto all'unanimità segretario regionale di Umbria Civica, il movimento che da Perugia Civica si è ormai radicato in tutta l'Umbria, come progetto regionale e adesso guarda. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

