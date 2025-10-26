Umberto Carieri l' uomo che è morto investito mentre tornava a casa
Si chiamava Umberto Carieri, l’uomo di 71 anni morto in seguito alle ferite riportate nel grave incidente stradale avvenuto mercoledì sera a Monza. Una tragedia quella accaduta intorno alle 19.20 di mercoledì 22 ottobre in via Borsa. Umberto Carieri stava rientrando a casa quando, all’altezza del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Umberto Russo, 33 anni, ucciso a colpi d’arma da fuoco: dieci anni fa era scampato ad un agguato - Domenica mattina, nella zona di Capodimonte, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco Umberto Russo, 33 anni. Come scrive leggo.it
Uomo gambizzato in Corso Umberto a Napoli, non è in pericolo di vita - Nel pomeriggio un uomo di cinquantadue anni, è stato raggiunto da una scarica di proiettili mente si trovava all'ingresso di una barberia, in via Michele Pironti, ... Da rainews.it