Ultim’ora Sinner ribaltone ufficiale in classifica | superato Alcaraz

Jannik Sinner, dopo le polemiche la rivincita è servita: il tennista azzurro supera di nuovo Alcaraz e fa esultare i tifosi. Nonostante i giorni di tensione, le critiche e le discussioni legate alla Coppa Davis, Jannik Sinner sembra non essersi fatto minimamente scalfire. Anzi, come spesso accade ai grandi campioni, ha risposto nel modo che gli riesce meglio: vincendo. L'altoatesino continua a collezionare successi e riconoscimenti, confermando che la sua crescita non è frutto del caso ma di un lavoro costante, meticoloso, quasi maniacale. E se qualcuno pensava che le polemiche potessero distrarlo, si sbagliava di grosso.

