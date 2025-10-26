Ultim’ora Sinner | c’è il cambio di nazionalità | ADDIO MADRE PATRIA | è stato bello ma è finita

Napolipiu.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimora Sinner: c’è il cambio di nazionalità ADDIO MADRE PATRIA: è stato bello ma è finita">   Il tennista ha deciso di cambiare ufficialmente nazionalità. Oramai è addio alla madre patria. Finisce qui il sogno sportivo. Nelle ultime ore il mondo sportivo è stato scosso da un annuncio inaspettato. Jannik Sinner, simbolo di determinazione e talento, avrebbe deciso di intraprendere un nuovo percorso personale e professionale. La notizia, ancora avvolta da riserbo, apre interrogativi sul suo futuro e sulle motivazioni di questa scelta. L’atleta altoatesino è da tempo un punto di riferimento per migliaia di appassionati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

ultim8217ora sinner c8217232 il cambio di nazionalit224 addio madre patria 232 stato bello ma 232 finita

© Napolipiu.com - Ultim’ora Sinner: c’è il cambio di nazionalità | ADDIO MADRE PATRIA: è stato bello ma è finita

Argomenti simili trattati di recente

Sinner, pronto il ritorno in campo a Pechino: «Ho modificato il mio gioco dopo la sconfitta agli Us Open» - «Ciò che è successo agli US Open ha modificato il mio modo di giocare a tennis» - ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ultim8217ora Sinner C8217232 Cambio