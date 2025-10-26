Ultimissime Juve LIVE | Tudor parla alla vigilia della Lazio i convocati per la gara dell’Olimpico e le possibili scelte di formazione
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 25 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 ottobre 2025. Probabili formazioni Lazio Juve: Tudor torna alle origini? Nuovo “cambio” modulo e due rientri tra i titolari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Ultimissime Juve LIVE Tutti gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Juventus, la conferenza stampa di Tudor LIVE alle 14.30 - Dopo sette partite consecutive senza vittoria la Juve prova a rialzarsi nella difficile trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, ultima squadra guidata da Tudor prima dell'esperienza in bianconero. sport.sky.it scrive
Tudor su Yildiz, la frase che preoccupa la Juve: “Gioca sempre e questo ginocchio…” - Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia della trasferta a Roma contro la Lazio: "Paura di essere esonerato? Da msn.com
La Juve caccia Tudor: c’è la data dell’esonero - Scotta la panchina di Igor Tudor dopo gli ultimi risultati deludenti della Juventus: le prossime gare saranno decisive ... Si legge su juvelive.it