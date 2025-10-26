Ultimissime Inter LIVE | proteste per il rigore assegnato al Napoli si avvicina il rientro di Thuram
Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull'Inter. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 26 OTTOBRE. Infortunio Thuram, il francese 'vede la luce': oggi prima seduta d'allenamento sul campo! Per il rientro bisognerà.
Le ultimissime sulle probabili formazioni di $Napoli- $Inter - X Vai su X
FcInterNews.it. . Viviamo insieme la vigilia di Napoli-Inter, le ultimissime di formazione e le parole di Chiuv in conferenza stampa. ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! ? - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Inter, la moviola: rigore per contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo, proteste dei nerazzurri. Poi penalty per mani di Buongiorno - Napoli e Inter si affrontano allo Stadio Diego Armando Maradona nel big match dell'ottava giornata della Serie A 2025/26: gli episodi da moviola della partita. Segnala calciomercato.com
Napoli-Inter 3-1, risultato finale della partita di Serie A: gol, VAR e rigori al Maradona, gli highlights - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it
Napoli-Inter, moviola LIVE: rigore per contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo, proteste dei nerazzurri. Poi penalty per mani di Buongiorno - Il Napoli invoca il giallo per Lautaro Martinez, che colpisce in ritardo Buongiorno sulla caviglia. msn.com scrive