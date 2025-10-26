Uk libero per sbaglio uno stupratore etiope
Il richiedente asilo, condannato nell’Essex per abusi su una minore, dopo la scarcerazione aveva persino provato a ripresentarsi in galera, invano. Ora è ricercato in tutto il Paese. Sempre a Londra, arrestati quattro islamici col volto coperto durante una protesta. 🔗 Leggi su Laverita.info
