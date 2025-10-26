Ue Mattarella | costruita per far tacere le armi per sempre

Roma, 26 ott. (askanews) – “Abbiamo costruito, con l’Unione Europea, una condizione – sin qui realizzatasi tra i suoi membri – per cui le armi avrebbero taciuto per sempre. E questo per volontà democratica dei suoi popoli liberi, non per imposizione imperiale o di uno dei dittatori, protagonisti di disumani esperimenti del secolo scorso. Una condizione e valori che hanno pesato, influenzando tante altre aree del mondo, avviando una fase destinata a globalizzazione dei diritti e a colmare gradualmente il divario tra popoli del Nord e del Sud del mondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a S. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

