Ue energia competitività e sovranità industriale | l' Europa paga il prezzo della sua dipendenza strutturale anche per lo stop al gas russo

L’Europa importa quasi tutta l’energia che consuma. Prima della guerra in Ucraina, il gas russo via tubo assicurava stabilità e prezzi relativamente bassi. La rottura di quel legame ha costretto l’UE a rivolgersi al gas naturale liquefatto (LNG), da acquistare su mercati globali competitivi U. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ue, energia, competitività e sovranità industriale: l'Europa paga il prezzo della sua dipendenza strutturale, anche per lo stop al gas russo

