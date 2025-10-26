Ue energia competitività e sovranità industriale | l' Europa paga il prezzo della sua dipendenza strutturale anche per lo stop al gas russo

Ilgiornaleditalia.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Europa importa quasi tutta l’energia che consuma. Prima della guerra in Ucraina, il gas russo via tubo assicurava stabilità e prezzi relativamente bassi. La rottura di quel legame ha costretto l’UE a rivolgersi al gas naturale liquefatto (LNG), da acquistare su mercati globali competitivi U. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ue, energia, competitività e sovranità industriale: l'Europa paga il prezzo della sua dipendenza strutturale, anche per lo stop al gas russo

