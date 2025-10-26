Udine nella top ten italiana per la ristorazione scolastica
Il Comune di Udine si conferma tra le eccellenze nazionali nella ristorazione scolastica, con un significativo balzo in avanti nel 10° Rating Foodinsider, il più autorevole report indipendente sulla qualità dei menù delle mense italiane, presentato il 23 ottobre 2025 alla Camera dei Deputati.Il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
